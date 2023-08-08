Свитолина и Костюк продолжили прогресс в топ-35 рейтинга WTA

28-летняя украинка в актуальном рейтинге профессионалок поднялась на одну позицию. Теперь самая титулованная отечественная теннисистка занимает 26-е место.

Зато Ангелина Калинина сохранила 28-е место в классификации. На две позиции поднялись вверх Марта Костюк и Леся Цуренко. Молодая киевлянка теперь оказалась на 32-й строчке, а опытная уроженка Ровненской области – на 44-й. Наибольшего прогресса в первой сотне среди украинок достигла взлетевшая на 10 позиций Екатерина Байндль.

Лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 9490 зачетных очков. Главной конкуренткой первой ракетки мира остается Арина Соболенко из Беларуси. Американка Джессика Пегула выбила из топ-тройки Елену Рыбакину из Казахстана.

Ранее Снигур и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Компанию ей составят Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах. Также в Нью-Йорке сыграют Виталий Сачко и Алексей Крутых.