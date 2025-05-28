Світоліна та інші українки встановили історичне досягнення на "Ролан Гаррос"-2025

Рекорд українок

Новий національний рекорд підкорили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Раніше до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції виходили щонайбільше по три українки: у 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 і 2024 роках.

Вперше стартовий раунд три вітчизняні спортсменки подолали у 2006 році: Юлія Вакуленко, Юліана Федак та Вікторія Кутузова. Дістатися третього раунду тоді вдалося лише Вакуленко.

Чотири перемоги та дві втрати

У першому колі "Ролан Гаррос":

Світоліна – перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:1, 6:1)

– перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:1, 6:1) Ястремська – Дестані Аяву з Австралії (7:5, 6:1)

– Дестані Аяву з Австралії (7:5, 6:1) Калініна – Еліну Аванесян з Вірменії (6:1, 6:2)

– Еліну Аванесян з Вірменії (6:1, 6:2) Стародубцева – Тамару Корпач з Німеччини (2:6, 6:1, 6:4)

На жаль, не обійшлось і без втрат. Дві українки вже зачохлили ракетки. Поразка дебютантки Анастасії Соболєвої від 11-ї сіяної на турнірі "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер (6:7, 2:6) була прогнозованою. А от Марта Костюк неприємно вразила, несподівано зазнавши фіаско від 19-річної Сари Бейлек з Чехії (3:6, 1:6).

Українки в другому колі: розклад матчів

Тепер Світоліна, Ястремська, Калініна та Стародубцева мають шанс закріпити успіх. 28 та 29 травня вони проведуть поєдинки другого кола.

Матчі українок у 2-му раунді "Ролан Гаррос"-2025:

28 травня, не раніше 14:00, Еліна Світоліна – Анна Бондар (Угорщина)

– Анна Бондар (Угорщина) 28 травня, не раніше 14:00, Юлія Стародубцева - Анастасія Потапова

- Анастасія Потапова 28 травня, не раніше 17:30, Даяна Ястремська – Діана Шнайдер

– Діана Шнайдер 29 травня, Ангеліна Калініна – Луа Буассон (Франція)

Де дивитися "Ролан Гаррос" в Україні

Цьогоріч "Ролан Гаррос", який транслюється на каналах Eurosport, вперше отримав українську коментаторську доріжку в межах співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Знайти тенісні протистояння українською на MEGOGO можна кількома шляхами: