Світоліна та інші українки встановили історичне досягнення на "Ролан Гаррос"-2025

Одразу чотири українки подолали перший раунд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Це – національний рекорд. Сьогодні вітчизняні тенісистки стартують у другому колі турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання.
Новий національний рекорд підкорили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
Раніше до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції виходили щонайбільше по три українки: у 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 і 2024 роках.
Вперше стартовий раунд три вітчизняні спортсменки подолали у 2006 році: Юлія Вакуленко, Юліана Федак та Вікторія Кутузова. Дістатися третього раунду тоді вдалося лише Вакуленко.
У першому колі "Ролан Гаррос":
На жаль, не обійшлось і без втрат. Дві українки вже зачохлили ракетки. Поразка дебютантки Анастасії Соболєвої від 11-ї сіяної на турнірі "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер (6:7, 2:6) була прогнозованою. А от Марта Костюк неприємно вразила, несподівано зазнавши фіаско від 19-річної Сари Бейлек з Чехії (3:6, 1:6).
Тепер Світоліна, Ястремська, Калініна та Стародубцева мають шанс закріпити успіх. 28 та 29 травня вони проведуть поєдинки другого кола.
Матчі українок у 2-му раунді "Ролан Гаррос"-2025:
Цьогоріч "Ролан Гаррос", який транслюється на каналах Eurosport, вперше отримав українську коментаторську доріжку в межах співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.
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Раніше написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.
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