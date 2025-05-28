Свитолина и другие украинки установили историческое достижение на "Ролан Гаррос"-2025

Сразу четыре украинки преодолели первый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Это - национальный рекорд. Сегодня отечественные теннисистки стартуют во втором круге турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования.
Новый национальный рекорд покорили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Ранее в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции выходили максимум по три украинки: в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.
Впервые стартовый раунд три отечественные спортсменки преодолели в 2006 году: Юлия Вакуленко, Юлиана Федак и Виктория Кутузова. Добраться до третьего раунда тогда удалось только Вакуленко.
В первом круге "Ролан Гаррос":
К сожалению, не обошлось и без потерь. Две украинки уже зачехлили ракетки. Поражение дебютантки Анастасии Соболевой от 11-й сеяной на турнире "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер (6:7, 2:6) было прогнозируемым. А вот Марта Костюк неприятно поразила, неожиданно потерпев фиаско от 19-летней Сары Бейлек из Чехии (3:6, 1:6).
Теперь Свитолина, Ястремская, Калинина и Стародубцева имеют шанс закрепить успех. 28 и 29 мая они проведут поединки второго круга.
Матчи украинок во 2-м раунде "Ролан Гаррос"-2025:
В этом году "Ролан Гаррос", который транслируется на каналах Eurosport, впервые получил украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества медиасервиса MEGOGO и Warner Bros. Discovery.
Найти теннисные противостояния на украинском языке на MEGOGO можно несколькими путями:
Ранее написали о рекордных призовых, которые украинки получат на Открытом чемпионате Франции-2025.
Также сообщили, кто из украинок сыграет в основе Уимблдона-2025.