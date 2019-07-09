Свитолина сыграет четвертьфинал на втором по значимости корте Уимблдона

Фото: Элина Свитолина на Уимблдоне-2019 (twitter.com/WTA)

Исторический для Украины поединок

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет дебютный матч в четвертьфинале Уимблдона на втором по значимости корте турнира. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка попробует впервые пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема". Ей будет противостоять чешская теннисистка Каролина Мухова (68 в рейтинге WTA), которая вчера выбила из турнира третью ракетку мира Каролину Плишкову. Их поединок пройдет вторым запуском на No. 1 Court - второй важнейший корт турнира после Centre Court.

Начало игрового дня в 15:00 по киевскому времени, поединок украинки и чешки состоится не ранее 16:30.

Ранее теннисистки встречались между собой лишь раз. Победу тогда одержала Свитолина.

Напомним, ранее Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона и установила национальный рекорд. Среди украинских теннисистов ранее не было ни одного игрока, который бы сыграл на этой стадии соревнований на Уимблдоне.