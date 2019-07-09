Світоліна зіграє чвертьфінал на другому за значимістю корті Уїмблдону

Фото: Еліна Світоліна на Вімблдоні-2019 (twitter.com/WTA)

Історичний для України поєдинок

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє дебютний матч у чвертьфіналі Вімблдону на другому за вагомістю корті турніру. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка спробує вперше пробитися в півфінал турніру "Великого шолома". Їй протистоятиме чеська тенісистка Кароліна Мухова (68 в рейтингу WTA), яка вчора вибила з турніру третю ракетку світу Кароліна Плішкова. Їх поєдинок пройде другим запуском на No. 1 Court - другий найважливіший корт турніру після Centre Court.

Початок ігрового дня о 15:00 за київським часом, поєдинок українки і чешки відбудеться не раніше 16:30.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз. Перемогу тоді здобула Світоліна.

Нагадаємо, раніше Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону і встановила національний рекорд. Серед українських тенісистів раніше не було жодного гравця, який би зіграв на цій стадії змагань на Вімблдоні.