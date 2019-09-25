ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина гарантировала себе место в топ-8 чемпионской гонки WTA

Новости » Спорт    25.09.2019 - 14:04
Свитолина гарантировала себе место в топ-8 чемпионской гонки WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка все ближе к участию в Итоговом турнире

Первая ракетка Украины и третья в мире Элина Свитолина не опустится ниже восьмой строчки в чемпионской гонке WTA, список которого обновится в следующий понедельник. Об этом информирует портал "Большой теннис Украины".

Гарантировать место в топ-8 позволил выход украинки в четвертьфинал на турнире в Ухане и поражение в третьем круге голландки Кики Бертенс.

Никто из тех теннисисток, которые еще продолжают борьбу на турнирах этой недели, теперь не обойдут украинку по очкам. Свитолина может улучшить свои позиции, выиграв уже в следующем матче против американки Элисон Риск: победа в четвертьфинале позволит Элине занять 7 место.

Отметим, именно первая восьмерка теннисисток квалифицируется на Итоговый турнир. Места в нем себе уже гарантировали австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона. В случае успешного выступления на турнире в Ухане, украинка увеличит свои шансы на участие в турнире, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.

Ястремская выиграла второй матч на турнире в Ухане Свитолина заявлена на турнир WTA Кубок Кремля
Новости Украины рейтингТеннисЭлина Свитолинасоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь