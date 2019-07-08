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Світоліна і Ястремська відкриють ігровий день на Вімблдоні

Новини » Спорт    08.07.2019 - 10:15
Світоліна і Ястремська відкриють ігровий день на Вімблдоні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Обидві тенісистки боротимуться за свій перший чвертьфінал на турнірі

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська відкриватимуть ігровий день четвертого кола на Вімблдоні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України вийде на корт №3 проти хорватської тенісистки Петри Мартич. Їх поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Світоліна і Ястремська відкриють ігровий день на Вімблдоні

19-річна українська тенісистка відкриє ігровий день на корті №18. Її суперниця - китаянка Чжан Шуай, їх поєдинок також стартує о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що обидві тенісистки боротимуться за свій перший чвертьфінал на Вімблдоні.

Нагадаємо, Леся Цуренко і Катерина Козлова покинули Вімблдон після першого кола.

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у 4 кола турніру "Великого шолома" Світоліна повторила особистий рекорд на Вімблдоні
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