Світоліна і Ястремська відкриють ігровий день на Вімблдоні

Обидві тенісистки боротимуться за свій перший чвертьфінал на турнірі
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська відкриватимуть ігровий день четвертого кола на Вімблдоні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".
Перша ракетка України вийде на корт №3 проти хорватської тенісистки Петри Мартич. Їх поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Уимблдон. Элина Свитолина сыграет с Петрой Мартич в четвертом круге: превью матча https://t.co/LROksFhoyc #tennis #Svitolina #Wimbledon— Ukrainian Tennis BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 8, 2019
19-річна українська тенісистка відкриє ігровий день на корті №18. Її суперниця - китаянка Чжан Шуай, їх поєдинок також стартує о 13:00 за київським часом.
Уимблдон. Даяна Ястремская против Чжан Шуай в четвертом круге Уимблдона: превью матча https://t.co/9I5Dv6AJYz #tennis #Yastremska #Wimbledon— Ukrainian Tennis BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 8, 2019
Зазначимо, що обидві тенісистки боротимуться за свій перший чвертьфінал на Вімблдоні.
Нагадаємо, Леся Цуренко і Катерина Козлова покинули Вімблдон після першого кола.