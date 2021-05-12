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Свитолина стартовала с тяжелой победы на старте турнира WTA 1000 в Риме

Автор: Игорь Литвиненко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) одержала сложную победу на старте турнира WTA 1000 в Риме. Украинка, сеянная под пятым номером, во втором круге обыграла 19-летнюю американку Аманду Анисимову (№39) в трех сетах - 2:6; 6:3; 6:4.

Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Свитолина уступила в первом сете, но затем взяла два последующих. В решающем сете украинка вела со счетом 5:2, однако уступила два гейма подряд. Но все же Свитолина смогла дожать американскую теннисистку, сделав необходимый брейк.

Поединок длился 1 час 38 минут.

На стадии 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Мугуруза (12) - Пера.

Напомним, в конце апреля Свитолина дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

Также РБК-Украина писало, что также в апреле до полуфинала турнира в Стамбуле дошла еще одна украинская теннисистка Марта Костюк.

Отметим, женская сборная Украины по теннису разгромила Японию и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по теннису. Украинские теннисистки одержали все четыре победы, еще один матч был отменен.

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Новости Украины спортТеннисЭлина Свитолина