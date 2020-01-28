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Світоліна стане четвертою ракеткою світу після Australian Open

Новини » Спорт     28.01.2020 - 12:13
Світоліна стане четвертою ракеткою світу після Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Поліпшити свої позиції українці допомогла поразка Квітової

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поліпшить свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і підніметься на четверте місце після завершення турніру Великого шолома Australian Open. Про це інформує Sport.ua.

Посприяв зростанню українки у світовій класифікації виліт Петри Квітової в рамках 1/4 фіналу. Чешка могла обійти Еліну в разі своєї перемоги на турнірі і залишити її на п'ятому місці.

Відзначимо, що після завершення турніру Еліна обійде в рейтингу японку Наомі Осаку, яка не зуміла захистити торішній титул.

Востаннє Еліна підіймалася на 4 місце в рейтингу WTA у жовтні минулого року. Кар'єрним рекордом тенісистки є третя позиція.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишила Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру, поступившись іспанці Гарбіньє Мугурусі. Українка вперше з 2017 року не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Світоліна не заявилась на турнір в Дубаї, в якому двічі перемагала - у 2017 і 2018 роках. Також вона двічі доходила до півфіналу.

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