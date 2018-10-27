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Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Новости » Спорт    27.10.2018 - 14:11
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/HKTennisOpen)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/HKTennisOpen)

Для украинской теннисистки это первая такая победа

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в Финал Итогового турнира. В полуфинальном матче против Кики Бертенс она выбрала классический стиль игры - от защиты, передает РБК-Украина по информации "СпортАрена".

Отмечается, что Свитолина очень редко шла на обострение, очень редко играла агрессивно. Ее ставка была на ошибки соперницы.

Элина при счете 5:4 отыграла два брейк-поинты и взяла матч, 6:4. Символично, что в последнем гейме Свитолина добыла лишь одно очко активными действиями, все остальное - вынужденные ошибки соперницы.

В целом же, у Элины 12 виннеров, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 36 невынужденных.

У Кики Бертенс - 41 виннер, 7 эйсов, но при этом 5 двойных и 63 невынужденные. Собственно, огромное количество невынужденных ошибок похоронила шансы Кики на победу. Элина выиграла.

WTA. Итоговый турнир. Полуфинал: Элина Свитолина (Украина, 6) — Кики Бертенс (Нидерланды, 8) 2:1 (7:5, 6:7 (5), 6:4)

Соперница Элины в финале определится во втором полуфинальном матче, в котором встретятся Каролина Плишкова и Слоан Стивенс.

Напомним, 25 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Украинка таким образом гарантировала себе выход из Белой группы

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал итогового турнира WTA Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире в Сингапуре
Новости Украины Элина Свитолина
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