Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Фото: Элина Свитолина (УНИАН)

Украинка гарантировала себе выход с Белой группы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Isport.

После двух побед в стартовых матчах Свитолиной нужно было выиграть хотя бы один сет в матче третьего тура группового этапа против победительницы прошлогоднего Итогового турнира датчанки Каролины Возняцки.

Первый сет остался за Возняцки - 7:5, а второй сет с таким же счетом выиграла украинка. Причем в последнем, победном для Свитолиной гейме на подаче датчанки у Свитолиной было пять брейк-пойнтов и только с шестого она сделала брейк и выиграла сет.

Таким образом, из Белой группы в полуфинал соревнований в Сингапуре вышли Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

Кто станет соперницами Плишковой и Свитолиной в полуфинале определят последние матчи в "красной" группе. Для украинки это первый полуфинал на итоговом турнире WTA, так как в 2017 году она не смогла выйти из группы, выиграв лишь один матч.

Напомним, Элина Свитолина 23 октября добыла вторую свою победу подряд на Итоговом турнире, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову. Свитолина в трех сетах в двухчасовом противостоянии обыграла Плишкову 6:3, 2:6, 6:3.