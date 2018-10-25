ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Новости » Спорт    25.10.2018 - 17:30
Фото: Элина Свитолина (УНИАН)
Фото: Элина Свитолина (УНИАН)

Украинка гарантировала себе выход с Белой группы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Isport.

После двух побед в стартовых матчах Свитолиной нужно было выиграть хотя бы один сет в матче третьего тура группового этапа против победительницы прошлогоднего Итогового турнира датчанки Каролины Возняцки.

Первый сет остался за Возняцки - 7:5, а второй сет с таким же счетом выиграла украинка. Причем в последнем, победном для Свитолиной гейме на подаче датчанки у Свитолиной было пять брейк-пойнтов и только с шестого она сделала брейк и выиграла сет.

Таким образом, из Белой группы в полуфинал соревнований в Сингапуре вышли Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

Кто станет соперницами Плишковой и Свитолиной в полуфинале определят последние матчи в "красной" группе. Для украинки это первый полуфинал на итоговом турнире WTA, так как в 2017 году она не смогла выйти из группы, выиграв лишь один матч.

Напомним, Элина Свитолина 23 октября добыла вторую свою победу подряд на Итоговом турнире, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову. Свитолина в трех сетах в двухчасовом противостоянии обыграла Плишкову 6:3, 2:6, 6:3.

Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире в Сингапуре Украинка Ястремская выиграла свой первый турнир WTA
Новости Украины ТеннисСингапурЭлина Свитолина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь