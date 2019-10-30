Світоліна стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA

Українка виграла другий матч поспіль
Перша ракетка України і 8 у світі Еліна Світоліна обіграла румунку Симону Халеп в матчі другого туру Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter змагань.
Українка впоралася з п'ятою в рейтингу WTA у двох сетах - 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 1 годину 39 хвилин.
@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g— WTA (@WTA) October 30, 2019
У першому турі Еліна перемогла чешку Кароліну Плішкова, а Симона виявилася сильнішою за канадку Бьянкі Андрееску.
Таким чином, Світоліна достроково забезпечила собі місце в півфіналі як переможниця групи. В останньому матчі групового етапу українка зіграє з представницею Канади. Гра відбудеться післязавтра, 1 листопада, не раніше 11:00 за київським часом.
Defending champion @ElinaSvitolina advances to the @SHISEIDO_corp @WTAFinals semifinals with straight-set victory over Simona Halep --> https://t.co/lNooNymYUF pic.twitter.com/pEwNds22cj— WTA (@WTA) October 30, 2019
Сьогодні в рамках групи також свій поєдинок проведуть Андрееску і Плішкова.
Нагадаємо, Світоліна захищає статус діючої чемпіонки цього турніру. Минулого року в Сінгапурі в фіналі вона обіграла американку Слоан Стівенс.
Призовий фонд нинішнього року в Шеньчжені є рекордним в історії турніру - 14 млн доларів.