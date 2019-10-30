ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA

Новини » Спорт    30.10.2019 - 14:22
Світоліна стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка виграла другий матч поспіль

Перша ракетка України і 8 у світі Еліна Світоліна обіграла румунку Симону Халеп в матчі другого туру Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Українка впоралася з п'ятою в рейтингу WTA у двох сетах - 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 1 годину 39 хвилин.

У першому турі Еліна перемогла чешку Кароліну Плішкова, а Симона виявилася сильнішою за канадку Бьянкі Андрееску.

Таким чином, Світоліна достроково забезпечила собі місце в півфіналі як переможниця групи. В останньому матчі групового етапу українка зіграє з представницею Канади. Гра відбудеться післязавтра, 1 листопада, не раніше 11:00 за київським часом.

Сьогодні в рамках групи також свій поєдинок проведуть Андрееску і Плішкова.

Нагадаємо, Світоліна захищає статус діючої чемпіонки цього турніру. Минулого року в Сінгапурі в фіналі вона обіграла американку Слоан Стівенс.

Призовий фонд нинішнього року в Шеньчжені є рекордним в історії турніру - 14 млн доларів.

Третя ракетка світу знялася з Підсумкового турніру WTA через травму Українська тенісистка Кіченок виграла малий Підсумковий турнір у парі
Новини України ТеннисЭлина Свитолинасоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся