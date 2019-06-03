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Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга по итогам Roland Garros

Новости » Спорт    03.06.2019 - 09:10
Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга по итогам Roland Garros
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

Украинская теннисистка может даже улучшить свою позицию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит место в топ-10 мирового рейтинга после завершения турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции по теннису). Согласно данным Live WTA Ranking, данный момент украинка занимает седьмое место в онлайн-рейтинге.

На турнире осталось всего три теннисистки, которые еще могут ее обойти. Румынке Симоне Халеп и американцы Слоан Стивенс для этого нужно достичь как минимум полуфинала. Еще одной представительнице США Мэдисон Киз нужно брать титул.

Элина находится в первой десятке с 22 мая 2017 года. За эти два года украинка ни разу не покидала пределы топ-10.

Поскольку во время турниров "Большого шлема" рейтинг не обновляется, окончательный список сформируется 10 июня.

Напомним, Свитолина покинула Roland Garros в третьем круге турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе.

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