Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга по итогам Roland Garros

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

Украинская теннисистка может даже улучшить свою позицию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит место в топ-10 мирового рейтинга после завершения турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции по теннису). Согласно данным Live WTA Ranking, данный момент украинка занимает седьмое место в онлайн-рейтинге.

На турнире осталось всего три теннисистки, которые еще могут ее обойти. Румынке Симоне Халеп и американцы Слоан Стивенс для этого нужно достичь как минимум полуфинала. Еще одной представительнице США Мэдисон Киз нужно брать титул.

Элина находится в первой десятке с 22 мая 2017 года. За эти два года украинка ни разу не покидала пределы топ-10.

Поскольку во время турниров "Большого шлема" рейтинг не обновляется, окончательный список сформируется 10 июня.

Напомним, Свитолина покинула Roland Garros в третьем круге турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе.