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Свитолина покинула Roland Garros в третьем круге турнира

Новости » Спорт    31.05.2019 - 17:34
Свитолина покинула Roland Garros в третьем круге турнира
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

Первая ракетка Украины выбывает из турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В третьем круге украинка в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе (№19 WTA) в двух сетах - 3:6, 3:6. Поединок продолжался почти полтора часа. Соперницы встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три победы испанки). 

В третий раунд наша теннисистка попала на отказе Катерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга. В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга. Украинка дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015, 2017).

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