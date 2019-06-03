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Світоліна збереже місце в топ-10 рейтингу за підсумками Roland Garros

Новини » Спорт    03.06.2019 - 09:10
Світоліна збереже місце в топ-10 рейтингу за підсумками Roland Garros
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Українська тенісистка може навіть поліпшити свою позицію

Перша ракетка України Еліна Світоліна збереже місце в топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції з тенісу). Згідно з даними Live WTA Ranking, наразі українка посідає сьоме місце в онлайн-рейтингу.

На турнірі залишилося всього три тенісистки, які ще можуть її обійти. Румунці Сімоні Халеп і американці Слоан Стівенс для цього потрібно досягти як мінімум півфіналу. Ще одній представниці США Медісон Кіз потрібно брати титул.

Еліна знаходиться в першій десятці з 22 травня 2017 року. За ці два роки українка жодного разу не покидала межі топ-10.

Зазначимо, що оскільки під час турнірів "Великого шолома" рейтинг не оновлюється, остаточний список сформується 10 червня.

Нагадаємо, Світоліна покинула Roland Garros в третьому колі турніру, поступившись іспанці Гарбінє Мугуруса.

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