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Свитолина сохранила позиции в рейтинге WTA – еще 2 украинки в первой "сотне"

Автор: Антон Федорцив

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг профессионалов. Лучшей из украинок остается Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

"Первая ракетка" Украины сохранила 15-е место в рейтинге. В активе Свитолиной 2531 очко.

Также в первую сотню теннисисток попали еще две украинки. Марта Костюк поднялась на одну строчку и теперь 51-я (1135 пунктов). В свою очередь Ангелина Калинина потеряла пять позиций. В данный момент она на 53-м месте (1113 баллов).

Возглавляет список по-прежнему австралийка Эшли Барти (8330). Белоруска Арина Соболенко и чешка Барбора Крейчикова существенно отстают (5698 и 5533 очка соответственно).

Как выступает Свитолина в 2022 году

В этом году Элина Свитолина приняла участие в трех турнирах. Украинка в Аделаиде дважды завершила выступления на стадии 1/16 финала, проиграв россиянке Гасановой и американке Киз.

На Открытом чемпионате Австралии Свитолина сначала выбила двух француженок – Ферро и Тан. Однако в третьем раунде "первая ракетка" Украины вылетела от белоруски Азаренко.

Напомним, что ранее подвели итоги спортивной недели с 31 января по 6 февраля, в течение которой стартовали зимние Олимпийские игры и завершились чемпионат Европы по футзалу и Кубок Африки.

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ТеннисЭлина Свитолина