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Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые "короли" Африки: итоги недели в спорте

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Воскресенье 06 февраля 2022 23:55
Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые "короли" Африки: итоги недели в спорте Фото: Сборная Украины по футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по футзалу в четверке лучших команд Европы, в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры 2022 года, а сборная Сенегала впервые в истории стала обладателем Кубка африканских наций.

Дайджест главных спортивных событий недели – в материале РБК-Украина.

Футзальное Евро-2022

Украинская национальная команда впервые с Евро-2005 добралась до 1/2 финала крупного турнира. После качелей в групповом этапе "сине-желтые" выдали три феерических матча на этой неделе.

Сначала в четвертьфинале чемпионата подопечные Александра Косенко перестреляли казахов (5:3). А дальше турнирная сетка подарила противостояние, которого годами пытаются избежать международные федерации – Украина против России.

Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые &quot;короли&quot; Африки: итоги недели в спорте

Украинцы выдали матч жизни, но уступили российской команде, где первую скрипку играют натурализованные бразильцы. Настоящая драма c надеждой на финальных минутах – второй гол при счете 1:3 и пенальти – сменились разочарованием, когда Шотурма промахнулся с точки.

"Утешительный финал" против Испании украинцы проиграли (1:4), очевидно, как раз из-за эмоциональной усталости. Однако Евро-2022 не только вернуло сборную Украины в элиту футзала. Чемпионат еще и привлек внимание на родине и потенциально может поспособствовать росту популярности игры. А пока чемпионом стала Португалия.

Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые &quot;короли&quot; Африки: итоги недели в спорте

Старт Олимпиады-2022

С великолепной церемонии открытия на пекинском "Национальном стадионе" стартовали зимние Олимпийские игры. Делегация каждой из стран-участниц прошла традиционным шествием. Украина была представлена ​​десятком спортсменов, которых с трибун поддержал президент НОК Сергей Бубка.

Всего в Китай полетели 45 украинских спортсменов. Они соревнуются в 12-ти дисциплинах. Наибольшие надежды отечественные болельщики возлагают на биатлон и фристайл. Правда, в двоеборье Украина уже успела провалиться. В смешанной эстафете украинцы стали только 13-ми. Триумфовали же норвежцы с Йоханнесом Бё во главе.

Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые &quot;короли&quot; Африки: итоги недели в спорте

Первые дни соревнований принесли целый ряд неожиданностей и новых рекордов. В частности, первое "золото" в истории зимних Игр взяла Новая Зеландия. А нидерландская конькобежка Ирэн Схаутен обновила рекорд на дистанции 3000 м у женщин. Медали завоевали уже 18 стран. С новой недели – очередь за Украиной.

Кубок африканских наций

Наконец главное футбольное событие недели – финал Кубка африканских наций. Еще в понедельник претендентов на трофей оставалось четверо. Но чуда в полуфиналах не произошло – в решающий матч попали возглавляемые звездами "Ливерпуля" сборные Сенегала (Садьо Мане) и Египта (Мохамед Салах).

Однако финал вышел в традиционном для Европы стиле. Много борьбы, мало моментов, триллер с тактическими премудростями. Мане уже на 7-й минуте мог стать национальным героем навеки, но египетский вратарь справился с одиннадцатиметровым вингером.

Пришлось ждать еще почти 120 минут, чтобы наконец увидеть мяч в сетке ворот. В послематчевой лотерее обе команды сначала выглядели убедительно, а затем последовали промахи. А решающий одиннадцатиметровый Сенегал после сэйва Менди реализовал, конечно же, Мане. С третьей попытки "Львы Теранги" выиграли финал КАН.

Украина в топ-4 футзального Евро, старт зимней Олимпиады и новые &quot;короли&quot; Африки: итоги недели в спорте

Напомним, что ранее подвели итоги 6 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года. В медальном зачете лидируют Норвегия и Швеция.

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