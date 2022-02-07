RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Світоліна зберегла позиції в рейтингу WTA – ще 2 українки в першій "сотні"

Автор: Антон Федорців

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг професіоналів. Найкращою з українок залишається Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

"Перша ракетка" України зберегла 15-те місце в рейтингу. В активі Світоліної 2531 очко.

Також до першої сотні тенісисток потрапили ще дві українки. Марта Костюк піднялася на одну сходинку й тепер 51-ша (1135 пунктів). Натомість Ангеліна Калініна втратила п'ять позицій. Нині вона на 53-му місці (1113 балів).

Очолює список, як і раніше, австралійка Ешлі Барті (8330). Білоруска Аріна Соболенка та чешка Барбора Крейчікова суттєво відстають (5698 і 5533 очки відповідно).

Як виступає Світоліна в 2022 році

Цьогоріч Еліна Світоліна взяла участь у трьох турнірах. Українка в Аделаїді двічі завершила виступи на стадії 1/16 фіналу, програвши росіянці Гасановій і американці Кіз.

На Відкритому чемпіонаті Австралії Світоліна спершу вибила двох француженок – Ферро і Тан. Однак, у третьому раунді "перша ракетка" України вилетіла від білоруски Азаренко.

Нагадаємо, що раніше підвели підсумки спортивного тижня з 31 січня до 6 лютого, впродовж якого стартували зимові Олімпійські ігри та завершилися чемпіонат Європи з футзалу та Кубок Африки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисЭлина Свитолина