Свитолина снялась с парного четвертьфинала турнира в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет в поединке парного турнира в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вместе с британкой Йоханной Контой она должна была провести четвертьфинальный матч против Мари Боузковой и Ренаты Ворацовой. Однако украинско-британская пара снялась с игры, чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал турнира.

По предварительной информации, причиной отказа спортсменок от продолжения соревнований стала травма Йоханны Конты.

Таким образом, Свитолина сможет подготовиться к следующему матчу в одиночном разряде. В 1/8 финала Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. Этот матч состоится 6 марта.

В четвертьфинал парного турнира в Монтеррее вышла другая украинская теннисистка Катерина Бондаренко. Она в дуэте с канадской спортсменкой Шэрон Фичмен в двух сетах взяла верх над парой Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Нидерланды/Словения) - 7:5, 6:4.

За право сыграть в полуфинале украинка и канадка будут бороться со вторыми сеяными, парой Дезире Кравчик (США)/Джулиана Олмос (Мексика), которым уступили на прошлой неделе в финале в Акапулько.

Бондаренко также участвовала в одиночных соревнованиях в Монтеррее, где остановилась на стадии второго раунда.