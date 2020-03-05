Світоліна знялася з парного чвертьфіналу турніру в Монтерреї

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зіграє в поєдинку парного турніру в мексиканському Монтерреї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Разом з британкою Йоханною Контою вона повинна була провести чвертьфінальний матч проти Марі Боузкової і Ренати Ворацової. Однак українсько-британська пара знялася з гри, а чешки на відмові суперниць напряму вийшли в півфінал турніру.

За попередньою інформацією, причиною відмови спортсменок від продовження змагань стала травма Йоханни Конти.

Таким чином, Світоліна зможе підготуватися до наступного матчу в одиночному розряді. В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з білорускою Ольгою Говорцовою. Цей матч відбудеться 6 березня.

У чвертьфінал парного турніру в Монтерреї вийшла інша українська тенісистка Катерина Бондаренко. Вона в дуеті з канадською спортсменкою Шерон Фічмен у двох сетах взяла гору над парою Аранча Рос/Тамара Зіданшек (Нідерланди/Словенія) - 7:5, 6:4.

За право зіграти у півфіналі українка і канадка боротимуться з другими сіяними, парою Дезіре Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика), яким поступилися минулого тижня в фіналі в Акапулько.

Бондаренко також брала участь в одиночних змаганнях у Монтерреї, де зупинилася на стадії другого раунду.