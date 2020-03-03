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Свитолина вышла в парный четвертьфинал турнира в Монтеррее

Новости » Спорт     03.03.2020 - 09:21
Свитолина вышла в парный четвертьфинал турнира в Монтеррее
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинско-британская пара стартовала успешно

Украинская теннисистка Элина Свитолина и Йоханна Конта из Великобритании вышли в парный четвертьфинал хардового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее, Мексика. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

На старте турнира украинско-британский дуэт обыграл итальянско-чилийскую пару Сара Эррани/Даниэла Сегель - 7:6(5), 6:3.

Поединок продолжался почти полтора часа. Свитолина и Конта реализовали 4 из 8 шансов на брейк, а Эррани и Сегель, которым не удалось подать на первый сет при счете 5:4, воспользовались 2 брейкпоинтами из 4.

Отметим, что в одиночном разряде Элина Свитолина и Йоханна Конта получили первый и второй номера посева соответственно.

Украинка и британка прервали серию из трех поражений подряд.

В четвертьфинале они сыграют с победителями матча чешек Марии Боузковой и Ренаты Ворачовой против австралийки Моники Адамчак и американки Марии Санчес.

Напомним, на прошлой неделе первая ракетка Украины проиграла американке Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Дохе.

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