Свитолина вышла в парный четвертьфинал турнира в Монтеррее

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинско-британская пара стартовала успешно

Украинская теннисистка Элина Свитолина и Йоханна Конта из Великобритании вышли в парный четвертьфинал хардового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее, Мексика. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

На старте турнира украинско-британский дуэт обыграл итальянско-чилийскую пару Сара Эррани/Даниэла Сегель - 7:6(5), 6:3.

Поединок продолжался почти полтора часа. Свитолина и Конта реализовали 4 из 8 шансов на брейк, а Эррани и Сегель, которым не удалось подать на первый сет при счете 5:4, воспользовались 2 брейкпоинтами из 4.

Отметим, что в одиночном разряде Элина Свитолина и Йоханна Конта получили первый и второй номера посева соответственно.

Elina Svitolina y Johanna Konta, sembradas 1 y 2 de Singles WTA hacen pareja para enfrentar hoy en la cancha 2 a Sara Errani y Daniela Seguel DESPUÉS DEL PARTIDO DE LAS 12.



No te lo puedes perder — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) March 2, 2020

Украинка и британка прервали серию из трех поражений подряд.

В четвертьфинале они сыграют с победителями матча чешек Марии Боузковой и Ренаты Ворачовой против австралийки Моники Адамчак и американки Марии Санчес.

Напомним, на прошлой неделе первая ракетка Украины проиграла американке Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Дохе.