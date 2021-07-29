Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться дальше полуфинала Олимпиады-2020 в Токио . В двух сетах она уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча в эфире UA:Перший .

Украинка уступила сопернице в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Матч длился чуть более одного часа, Свитолина сделала 1 подачу навылет и допустила 3 двойные ошибки.

В поединке за "бронзу" в субботу, 31 июля, украинка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.