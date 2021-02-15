Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Пятая ракетке мира Элина Свитолина уступила представительнице США Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open. Матч длился почти два часа и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Об этом сообщается на сайте турнира .

Американка провела седьмой матч против соперницы из топ-10 и впервые одержала победу. В начале этого сезона она уступила Свитолиной на турнире WTA в Абу-Даби. Это была первая встреча между теннисистками.

First Top 10 win of her career

First Grand Slam quarterfinal @JLPegula upsets the No.5 seed Svitolina, 6-4, 3-6, 6-3.#AO2021 pic.twitter.com/1MceOJEY2c — wta (@WTA) February 15, 2021

Кроме того, Пегула, занимающая в мировом рейтинге 61 позицию, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open. В 2018 и 2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира, а в прошлом году вылетела в третьем раунде, уступив Гарбинье Мугурусе.

Свитолина оставалась последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.