Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал Australian Open

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна поступилася представниці США Джесіці Пегулі в 1/8 фіналу Australian Open. Матч тривав майже дві години і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 3:6.

Про це повідомляється на сайті турніру .

Американка провела сьомий матч проти суперниці з топ-10 і вперше здобула перемогу. На початку цього сезону вона поступилася Світоліній на турнірі WTA в Абу-Дабі. Це була перша зустріч між тенісистками.

First Top 10 win of her career

First Grand Slam quarterfinal @JLPegula upsets the No.5 seed Svitolina, 6-4, 3-6, 6-3.#AO2021 pic.twitter.com/1MceOJEY2c — wta (@WTA) February 15, 2021

Крім того, Пегула, яка посідає у світовому рейтингу 61 позицію, вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру "Великого шлему".

Перша ракетка України не змогла повторити свій найкращий результат на Australian Open. У 2018 та 2019 роках Еліна виходила у чвертьфінал турніру, а торік вилетіла в третьому раунді, поступившись Гарбінє Мугуруса.

Світоліна залишалася останньою представницею України на кортах Мельбурна.