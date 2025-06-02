Свитолина - Швьонтек: где смотреть матч "Ролан Гаррос" и кто фаворит четвертьфинала

Во вторник, 3 июня, на "Ролан Гаррос" украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет четвертьфинальный матч против первой ракетки мира Иги Швьонтек. Это противостояние станет одним из самых ожидаемых матчей турнира, ведь обе соперницы имеют немало опыта на грунтовом покрытии.

РБК-Украина рассказывает, где и когда смотреть поединок, а также кому прогнозируют победу.

Свитолина - Швьонтек: где и когда смотреть матч

Матч Свитолина - Швьонтек будет транслироваться на канале Eurosport с украинской аудиодорожкой от MEGOGO.

Чтобы включить украинскую аудиодорожку во время просмотра на медиаплатформе, нужно:

нажать на "колесико" настроек во время трансляции

выбрать пункт "Аудиодорожка"

выбрать из списка вариант "Украинская".

Начало игрового дня запланировано на 12:00 по Киеву. Точное расписание появится на официальном сайте турнира непосредственно 3 июня.

Свитолина - Швьонтек: прогноз на матч

Швьонте - четырехкратная чемпионка "Ролан Гаррос" - входит в матч как фаворитка, учитывая ее доминантную игру на грунте.

Однако Свитолина показывает впечатляющую форму и боевой дух, что может сделать матч напряженным и непредсказуемым.

Форма Швьонтек на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: победа над Ребеккой Шрамковой (6:-3, 6:3)

2-й раунд: победа над Эммой Радукану (6:1, 6:2)

3-й раунд: победа над Жаклин Кристиан (6:2, 7:5)

4-й раунд: победа над Еленой Рыбакиной (1:6, 6:3, 7:5)

Ига продолжает свою доминантную игру на Ролан Гаррос, где она уже имеет 25 побед подряд и стремится стать первой женщиной в Открытую эру, которая выигрывает турнир четыре раза подряд.

Форма Свитолиной на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: победа над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1)

2-й раунд: победа над Анной Бондарь (7:6, 7:5)

3-й раунд: победа над Бернардой Перою (7:6, 7:6)

4-й раунд: победа над Жасмин Паолини (4:6, 7:6, 6:1)

Украинка демонстрирует впечатляющую стойкость, в частности, спасая три матч-бола в матче против Паолини. Это ее пятый выход в четвертьфинал на Ролан Гаррос.

В личных встречах Швьонтек ведет со счетом 3:1. Однако Свитолина победила польку в их последнем матче на Уимблдоне 2023 года.

Аналитики и прогностические модели отдают предпочтение польской теннисистке. Согласно данным Stats Insider, Швйонтек имеет 76% вероятности победы в этом поединке

Кто победит - Свитолина или Швьонтек: прогноз от РБК-Украина

Нестабильные результаты полячки в мае и неожиданный вылет на предыдущем турнире создают шанс для Элины. Украинка демонстрирует лучшую форму на грунте за последние годы и имеет лучшие цифры по реализации брейк-поинтов и возвратам.

Матч точно будет напряженным и интересным. Однако, есть высокая вероятность, что он завершится в трех сетах не в пользу Свитолиной.