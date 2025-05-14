Світоліна сенсаційно вилетіла з WTA 1000: програла Стернс у драматичній боротьбі

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на престижному турнірі WTA 1000 у Римі, поступившись у чвертьфіналі американці Пейтон Стернс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Світоліна - Стернс: як завершився матч

Поєдинок тривав понад 2,5 години. У першому сеті Еліна несподівано для всіх програла з рахунком 6:2. В другому українка зібрала всю волю в кулак і перемогла - 4:6. В третьому сеті Світоліна отримала неабиякий супротив від американки, і в результаті Пейтон взяла гору - 7:6.

У третьому сеті представниця США була змушена взяти медичний тайм-аут через проблеми з ногою.

Зауважимо, що Світоліна до цього матчу демонструвала впевнену гру в італійській столиці та вважалася експертами і букмекерами однією з головних претенденток на перемогу не лише в цьому поєдинку, а й на головний титул тріумфаторки Internazionali BNL d’Italia.

У півфіналі Стернс зіграє з італійкою Жасмін Паоліні, яка "винесла" представницю країни-терориста Діану Шнайдер.

Зазначимо, що Світоліна заробила у цьому матчі 125 тисяч євро призових та зберегла позитивний імпульс у підготовці до Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros), який стартує 25 травня.