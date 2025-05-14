Свитолина сенсационно вылетела с WTA 1000: проиграла Стернс в драматической борьбе
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Риме, уступив в четвертьфинале американке Пейтон Стернс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Свитолина - Стернс: как завершился матч
Поединок длился более 2,5 часов. В первом сете Элина неожиданно для всех проиграла со счетом 6:2. Во втором украинка собрала всю волю в кулак и победила - 4:6. В третьем сете Свитолина получила большое сопротивление от американки, и в результате Пейтон взяла верх - 7:6.
В третьем сете представительница США была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.
Заметим, что Свитолина до этого матча демонстрировала уверенную игру в итальянской столице и считалась экспертами и букмекерами одной из главных претенденток на победу не только в этом поединке, но и на главный титул триумфаторки Internazionali BNL d'Italia.
В полуфинале Стернс сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, которая "вынесла" представительницу страны-террориста Диану Шнайдер.
Отметим, что Свитолина заработала в этом матче 125 тысяч евро призовых и сохранила положительный импульс в подготовке к Открытому чемпионату Франции (Roland Garros), который стартует 25 мая.
Нынешний четвертьфинал стал уже третьим для Элины на турнирах серии WTA 1000 в 2025 году. В прошлый раз она доходила до полуфинала в Мадриде, где демонстрировала великолепную игру на грунте.
Последний титул WTA Свитолина выиграла в 2023 году, а в Риме она побеждала в 2017 и 2018 годах. Именно турнир в Италии остается одним из самых успешных для Элины за всю ее карьеру.
Ранее мы писали, что удар Свитолиной WTA признала лучшим в прошлом месяце.
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