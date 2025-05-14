ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свитолина сенсационно вылетела с WTA 1000: проиграла Стернс в драматической борьбе

Среда 14 мая 2025 02:02
UA EN RU
Свитолина сенсационно вылетела с WTA 1000: проиграла Стернс в драматической борьбе Элина Свитолина сыграла с Пейтон Стернс (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Риме, уступив в четвертьфинале американке Пейтон Стернс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Свитолина - Стернс: как завершился матч

Поединок длился более 2,5 часов. В первом сете Элина неожиданно для всех проиграла со счетом 6:2. Во втором украинка собрала всю волю в кулак и победила - 4:6. В третьем сете Свитолина получила большое сопротивление от американки, и в результате Пейтон взяла верх - 7:6.

В третьем сете представительница США была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

Заметим, что Свитолина до этого матча демонстрировала уверенную игру в итальянской столице и считалась экспертами и букмекерами одной из главных претенденток на победу не только в этом поединке, но и на главный титул триумфаторки Internazionali BNL d'Italia.

В полуфинале Стернс сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, которая "вынесла" представительницу страны-террориста Диану Шнайдер.

Отметим, что Свитолина заработала в этом матче 125 тысяч евро призовых и сохранила положительный импульс в подготовке к Открытому чемпионату Франции (Roland Garros), который стартует 25 мая.

Нынешний четвертьфинал стал уже третьим для Элины на турнирах серии WTA 1000 в 2025 году. В прошлый раз она доходила до полуфинала в Мадриде, где демонстрировала великолепную игру на грунте.

Последний титул WTA Свитолина выиграла в 2023 году, а в Риме она побеждала в 2017 и 2018 годах. Именно турнир в Италии остается одним из самых успешных для Элины за всю ее карьеру.

Ранее мы писали, что удар Свитолиной WTA признала лучшим в прошлом месяце.

Также предлагаем вам ознакомиться с рейтингом лучших украинских теннисисток, которые покоряют мировые корты прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT
Переговоры - лишь прикрытие? РФ готовится к новому наступлению, - FT
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют