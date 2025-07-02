Світоліна проти "нейтральної" Соснович на "Вімблдоні"-2025: хто фаворит та де дивитися сьогодні
2 липня лідерка українського тенісу Еліна Світоліна проведе на Вімблдонському турнірі поєдинок другого кола. Суперниця – "нейтральна" спортсменка з білоруським паспортом Олександра Соснович.
Хто фаворит та де і коли дивитися матч – підкаже РБК-Україна.
Гра запланована на вечірню сесію та розпочнеться не раніше 18:30 за київським часом.
Хто така Олександра Соснович
31-річна білоруска, яка в світовому рейтингу перебуває на 107-й сходинці, грає в основній сітці "Вімблдона" восьмий раз. Найвище її досягнення – вихід до 1/8 фіналу у 2018 році.
Цього року до основи вона пробивалась через кваліфікацію, де здолала іспанку Карлоту Мартінес-Кірес (6:0, 6:0), "нейтральну" росіянку Оксану Селехметьєву (6:2, 6:3) та латвійку Дар'ю Семеністу (7:5, 6:3). А в першому колі головного турніру Соснович доволі несподівано перемогла екс-росіянку Варвару Грачову, яка віднедавна представляє Францію (6:4, 6:7, 7:6).
Як суперниці грали раніше
Соснович – незручна суперниця для Світоліної. Раніше вони тричі зустрічалися на корті і рахунок – 2:1 на користь білоруски.
Еліна вийшла переможницею в їхньому першому матчі – в австралійському Брісбені в 2018 році. А потім двічі поспіль успіх святкувала білоруска: у тому ж Брісбені в 2019-му та Мадриді – у 2023-му.
Хто фаворит матчу
Тим не менш, саме Світоліна є беззаперечною фавориткою поєдинку. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом – 1,10. На перемогу Соснович – 7,50. Найбільш вірогідним підсумком матчу аналітики вважають успіх українки в двох сетах.
Де дивитися "Вімблдон"-2025
Офіційний транслятор Вімблдонського турніру в Україні – Setanta Sports.
Поєдинки основної жіночої та чоловічої сітки "Вімблдона" в прямому ефірі доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.
Трансляції матчів українських гравчинь будуть доступні також на YouTube каналі Setanta Sports.
Раніше розповіли про масовий виліт сіяних тенісистів вже в першому колі "Вімблдона"-2025.
Також повідомляли, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.