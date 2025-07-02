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Світоліна проти "нейтральної" Соснович на "Вімблдоні"-2025: хто фаворит та де дивитися сьогодні

Вімблдон, Середа 02 липня 2025 12:23
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Світоліна проти "нейтральної" Соснович на "Вімблдоні"-2025: хто фаворит та де дивитися сьогодні Фото: Еліна Світоліна зіграє в матчі другого кола (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

2 липня лідерка українського тенісу Еліна Світоліна проведе на Вімблдонському турнірі поєдинок другого кола. Суперниця – "нейтральна" спортсменка з білоруським паспортом Олександра Соснович.

Хто фаворит та де і коли дивитися матч – підкаже РБК-Україна.

Гра запланована на вечірню сесію та розпочнеться не раніше 18:30 за київським часом.

Хто така Олександра Соснович

31-річна білоруска, яка в світовому рейтингу перебуває на 107-й сходинці, грає в основній сітці "Вімблдона" восьмий раз. Найвище її досягнення – вихід до 1/8 фіналу у 2018 році.

Цього року до основи вона пробивалась через кваліфікацію, де здолала іспанку Карлоту Мартінес-Кірес (6:0, 6:0), "нейтральну" росіянку Оксану Селехметьєву (6:2, 6:3) та латвійку Дар'ю Семеністу (7:5, 6:3). А в першому колі головного турніру Соснович доволі несподівано перемогла екс-росіянку Варвару Грачову, яка віднедавна представляє Францію (6:4, 6:7, 7:6).

Як суперниці грали раніше

Соснович – незручна суперниця для Світоліної. Раніше вони тричі зустрічалися на корті і рахунок – 2:1 на користь білоруски.

Еліна вийшла переможницею в їхньому першому матчі – в австралійському Брісбені в 2018 році. А потім двічі поспіль успіх святкувала білоруска: у тому ж Брісбені в 2019-му та Мадриді – у 2023-му.

Хто фаворит матчу

Тим не менш, саме Світоліна є беззаперечною фавориткою поєдинку. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом – 1,10. На перемогу Соснович – 7,50. Найбільш вірогідним підсумком матчу аналітики вважають успіх українки в двох сетах.

Де дивитися "Вімблдон"-2025

Офіційний транслятор Вімблдонського турніру в Україні – Setanta Sports.

Поєдинки основної жіночої та чоловічої сітки "Вімблдона" в прямому ефірі доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Трансляції матчів українських гравчинь будуть доступні також на YouTube каналі Setanta Sports.

Раніше розповіли про масовий виліт сіяних тенісистів вже в першому колі "Вімблдона"-2025.

Також повідомляли, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.

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Теніс Еліна Світоліна Уимблдон
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