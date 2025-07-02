ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свитолина против "нейтральной" Соснович на "Уимблдоне"-2025: кто фаворит и где смотреть сегодня

Уимблдон, Среда 02 июля 2025 12:23
UA EN RU
Свитолина против "нейтральной" Соснович на "Уимблдоне"-2025: кто фаворит и где смотреть сегодня Фото: Элина Свитолина сыграет в матче второго круга (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

2 июля лидер украинского тенниса Элина Свитолина проведет на Уимблдонском турнире поединок второго круга. Соперница - "нейтральная" спортсменка с белорусским паспортом Александра Соснович.

Кто фаворит, где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Игра запланирована на вечернюю сессию и начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.

Кто такая Александра Соснович

31-летняя белоруска, которая в мировом рейтинге находится на 107-й строчке, играет в основной сетке "Уимблдона" восьмой раз. Высшее ее достижение - выход в 1/8 финала в 2018 году.

В этом году в основу она пробивалась через квалификацию, где одолела испанку Карлоту Мартинес-Кирес (6:0, 6:0), "нейтральную" россиянку Оксану Селехметьеву (6:2, 6:3) и латвийку Дарью Семенистую (7:5, 6:3). А в первом круге главного турнира Соснович довольно неожиданно победила экс-россиянку Варвару Грачеву, которая с недавних пор представляет Францию (6:4, 6:7, 7:6).

Как соперницы играли раньше

Соснович - неудобная соперница для Свитолиной. Ранее они трижды встречались на корте и счет - 2:1 в пользу белоруски.

Элина вышла победительницей в их первом матче - в австралийском Брисбене в 2018 году. А затем дважды подряд успех праздновала белоруска: в том же Брисбене в 2019-м и Мадриде - в 2023-м.

Кто фаворит матча

Тем не менее, именно Свитолина является безоговорочной фавориткой поединка. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом - 1,10. На победу Соснович - 7,50. Наиболее вероятным итогом матча аналитики считают успех украинки в двух сетах.

Где смотреть "Уимблдон"-2025

Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.

Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.

Ранее рассказали о массовом вылете сеяных теннисистов уже в первом круге "Уимблдона"-2025.

Также сообщали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Уимблдон
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства