Свитолина против "нейтральной" Соснович на "Уимблдоне"-2025: кто фаворит и где смотреть сегодня
2 июля лидер украинского тенниса Элина Свитолина проведет на Уимблдонском турнире поединок второго круга. Соперница - "нейтральная" спортсменка с белорусским паспортом Александра Соснович.
Кто фаворит, где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина.
Игра запланирована на вечернюю сессию и начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.
Кто такая Александра Соснович
31-летняя белоруска, которая в мировом рейтинге находится на 107-й строчке, играет в основной сетке "Уимблдона" восьмой раз. Высшее ее достижение - выход в 1/8 финала в 2018 году.
В этом году в основу она пробивалась через квалификацию, где одолела испанку Карлоту Мартинес-Кирес (6:0, 6:0), "нейтральную" россиянку Оксану Селехметьеву (6:2, 6:3) и латвийку Дарью Семенистую (7:5, 6:3). А в первом круге главного турнира Соснович довольно неожиданно победила экс-россиянку Варвару Грачеву, которая с недавних пор представляет Францию (6:4, 6:7, 7:6).
Как соперницы играли раньше
Соснович - неудобная соперница для Свитолиной. Ранее они трижды встречались на корте и счет - 2:1 в пользу белоруски.
Элина вышла победительницей в их первом матче - в австралийском Брисбене в 2018 году. А затем дважды подряд успех праздновала белоруска: в том же Брисбене в 2019-м и Мадриде - в 2023-м.
Кто фаворит матча
Тем не менее, именно Свитолина является безоговорочной фавориткой поединка. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом - 1,10. На победу Соснович - 7,50. Наиболее вероятным итогом матча аналитики считают успех украинки в двух сетах.
Где смотреть "Уимблдон"-2025
Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.
Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.
Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.
Ранее рассказали о массовом вылете сеяных теннисистов уже в первом круге "Уимблдона"-2025.
Также сообщали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.