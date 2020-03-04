Свитолина преодолела первый круг турнира WTA в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая сеяная турнира в 1/16 финала турнира обыграла в двух сетах Данку Ковинич (88 ракетка мира) из Черногории со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте один час. Ранее соперницы играли между собой дважды. Оба раза побеждала украинка.

Во втором круге соперницей Элины, занимающей седьмое место в рейтинге, станет белоруска Ольга Говорцова (WTA 142), которая прошла в основную сетку через квалификацию.

Свитолина также участвует в парном разряде турнира в Монтеррее. Ранее она вместе с британкой Йоханной Контой пробилась в четвертьфинал. Вместе они победили итальянку Сару Эррани и чилийку Даниэлу Сегель со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

На мексиканский турнир в одиночном разряде заявлены еще две украинки. Катерина Козлова уступила в первом же раунде шведке Ребекке Петерсон - 6:3, 6:7 (1:7), 4:6. А вот Катерина Бондаренко в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (4:6, 6:0, 6:2).