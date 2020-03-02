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Свитолина и Ястремская сохранили позиции в рейтинге WTA

Новости » Спорт     02.03.2020 - 10:25
Свитолина и Ястремская сохранили позиции в рейтинге WTA
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Значительный прогресс показала Бондаренко, поднявшись на 90 позиций

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили свои позиции в обновленном за 2 марта рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Первая ракетка Украины осталась на седьмой позиции в списке мировой классификации. На прошлой неделе украинка проиграла американке Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Дохе.

Вторая ракетка Украины покинула этот же турнир на стадии 1/8 финала и сохранила 25 место.

На три строчки улучшила свое положение Катерина Козлова - 96 позиция, на одну строчку поднялась Катарина Завацкая - 105. Значительно улучшила место в мировом рейтинге Катерина Бондаренко. Украинка прибавила сразу 90 позиций и теперь занимает 404 место.

Лидирует в женском рейтинге представительница Австралии Эшли Барти. На второй позиции идет румынка Симона Халеп, третье место у Каролины Плишковой из Чехии.

На текущей неделе три украинки стартуют в одиночном разряде турнира в Монтеррей - Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

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