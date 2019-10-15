Ястремская выбила из турнира Кубок Кремля действующую чемпионку

Касаткина не смогла защитить титул
Действующая чемпионка турнира Кубок Кремля Дарья Касаткина проиграла в первом круге соревнований украинской теннисистке Даяне Ястремской. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4. Для теннисисток это был первый очный поединок.
.@D_Yastremska knocks out defending champion Kasatkina!— WTA (@WTA) October 15, 2019
Sealing victory 6-1, 6-4 at the #KremlinCup! pic.twitter.com/Gm2BYaMoA7
За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
На соревнования в Москве также заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в статусе лидера посева стартует во втором раунде.
Турнир завершится 20 октября.