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Ястремская выбила из турнира Кубок Кремля действующую чемпионку

Новости » Спорт    15.10.2019 - 16:04
Ястремская выбила из турнира Кубок Кремля действующую чемпионку

Касаткина не смогла защитить титул

Действующая чемпионка турнира Кубок Кремля Дарья Касаткина проиграла в первом круге соревнований украинской теннисистке Даяне Ястремской. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4. Для теннисисток это был первый очный поединок.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

На соревнования в Москве также заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в статусе лидера посева стартует во втором раунде.

Турнир завершится 20 октября.

Свитолина официально квалифицировалась на Итоговый турнир WTA Теннисистка Цуренко досрочно завершила сезон
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