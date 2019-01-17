Свитолина пробилась в третий раунд Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Первая ракетка Украины отдала сопернице всего пять геймов

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг первого в нынешнем сезоне турнира Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая ракетка Украины и шестая в мире обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову, отдав сопернице всего пять геймов - 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай, WTA 42) - Кристина Плишкова (Чехия, WTA 101).

Свитолина третий сезон подряд выступит в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, позже сегодня в Мельбурне предстоит сыграть еще одной украинке, Даяне Ястремской, которая в матче первого круга победила 75 теннисистку мира Саманту Стосур из Австралии - 7:5, 6:2.