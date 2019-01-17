Свитолина пробилась в третий раунд Australian Open

Первая ракетка Украины отдала сопернице всего пять геймов
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг первого в нынешнем сезоне турнира Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая ракетка Украины и шестая в мире обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову, отдав сопернице всего пять геймов - 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
6-4 6-1.@ElinaSvitolina takes care of business in R2 vs Kuzmova.#AusOpen pic.twitter.com/HNvHl8SV7x— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай, WTA 42) - Кристина Плишкова (Чехия, WTA 101).
Gael Monfils in the house for Svitolina's match #AusOpen pic.twitter.com/lkBCj4hDUd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
Свитолина третий сезон подряд выступит в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.
.@ElinaSvitolina— WTA (@WTA) January 17, 2019
serves her way into the third round of the @AustralianOpen ---> https://t.co/iLuSgcRw6K pic.twitter.com/yYwJ4ULC72
Напомним, позже сегодня в Мельбурне предстоит сыграть еще одной украинке, Даяне Ястремской, которая в матче первого круга победила 75 теннисистку мира Саманту Стосур из Австралии - 7:5, 6:2.