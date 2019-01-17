Світоліна пробилася до третього раунду Australian Open

Перша ракетка України віддала суперниці лише п'ять геймів
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола першого в нинішньому сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Перша ракетка України і шоста у світі обіграла представницю Словаччини Вікторію Кужмову, віддавши суперниці лише п'ять геймів - 6:4, 6:1. Тривалість протистояння склала 1 годину 7 хвилин.
6-4 6-1.@ElinaSvitolina takes care of business in R2 vs Kuzmova.#AusOpen pic.twitter.com/HNvHl8SV7x— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається з переможницею протистояння Чжан Шуай (Китай, WTA 42) - Христина Плішкова (Чехія, WTA 101).
Gael Monfils in the house for Svitolina's match #AusOpen pic.twitter.com/lkBCj4hDUd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
Світоліна третій сезон поспіль виступить в третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.
.@ElinaSvitolina— WTA (@WTA) January 17, 2019
serves her way into the third round of the @AustralianOpen ---> https://t.co/iLuSgcRw6K pic.twitter.com/yYwJ4ULC72
Нагадаємо, пізніше сьогодні в Мельбурні має зіграти ще одна українка, Даяна Ястремська, яка в матчі першого кола перемогла 75 тенісистку світу Саманту Стосур з Австралії - 7:5, 6:2.