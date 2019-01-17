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Світоліна пробилася до третього раунду Australian Open

Новини » Спорт    17.01.2019 - 08:44
Світоліна пробилася до третього раунду Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Перша ракетка України віддала суперниці лише п'ять геймів

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола першого в нинішньому сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка України і шоста у світі обіграла представницю Словаччини Вікторію Кужмову, віддавши суперниці лише п'ять геймів - 6:4, 6:1. Тривалість протистояння склала 1 годину 7 хвилин.

За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається з переможницею протистояння Чжан Шуай (Китай, WTA 42) - Христина Плішкова (Чехія, WTA 101).

Світоліна третій сезон поспіль виступить в третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, пізніше сьогодні в Мельбурні має зіграти ще одна українка, Даяна Ястремська, яка в матчі першого кола перемогла 75 тенісистку світу Саманту Стосур з Австралії - 7:5, 6:2.

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