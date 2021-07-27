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Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Автор: РБК-Украина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио. В матче 1/8 финала она одержала верх над гречанкой Марией Саккари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что Свитолиной удалось победно завершить третий квалификационный раунд соревнований и выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Счет поединка с Саккари - 5:7; 6:3; 6:4.

Соперница была сеяной на турнире под 14 номером, Свитолина - под 4.

Напомним, накануне украинка одержала победу во втором круге Олимпиады-2020 над представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Отметим, многие сильные и титулованные теннисисты решили пропустить эту Олимпиаду, поскольку соревнования в Токио не дают рейтинговых очков.

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ТеннисЭлина СвитолинаОлимпиада 2020