Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио. В матче 1/8 финала она одержала верх над гречанкой Марией Саккари.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.
Сообщается, что Свитолиной удалось победно завершить третий квалификационный раунд соревнований и выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Счет поединка с Саккари - 5:7; 6:3; 6:4.
Соперница была сеяной на турнире под 14 номером, Свитолина - под 4.
Напомним, накануне украинка одержала победу во втором круге Олимпиады-2020 над представительницей Австралии Айлой Томлянович.
Отметим, многие сильные и титулованные теннисисты решили пропустить эту Олимпиаду, поскольку соревнования в Токио не дают рейтинговых очков.