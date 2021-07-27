Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади-2020 в Токіо. У матчі 1/8 фіналу вона взяла гору над гречанкою Марією Саккарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.
Повідомляється, що Світоліній вдалося переможно завершити третій кваліфікаційний раунд змагань і вийти до чвертьфіналу Олімпійських ігор. Рахунок поєдинку з Саккарі - 5:7; 6:3; 6:4.
Суперниця була сіяною на турнірі під 14 номером, Світоліна - під 4.
Нагадаємо, напередодні українка здобула перемогу у другому колі Олімпіади-2020 над представницею Австралії Айлою Томлянович.
Зазначимо, багато сильних і титулованих тенісистів вирішили пропустити цю Олімпіаду, оскільки змагання в Токіо не дають рейтингових очок.