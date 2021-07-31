Свитолина принесла пятую "бронзу" Украине и другие события дня на Олимпиаде

Победа на характере

Свитолина начала матч за "бронзу" против казашки Елены Рыбакиной достаточно неудачно, уступив первый сет, отдав при этом два брейка и уступив 1:6. Во втором сете украинка также уступала в счете, но смогла вернуть брейк и на тай-брейке выиграть победу - 7:6. Третий сет начался по традиции для украинки не очень - вновь проигрышь своей подачи. Но при счете 2:4 Свитолина сделал обратный брейк и взять все последующие геймы. При этом на финальной подачи украинки Рыбакина отыграла шесть матч-поинтов, но Свитолина, хоть и с седьмой попытки, но выиграла этот сложнейший матч, завоевав "бронзу" ОИ в Токио.

Батут

Еще одна надежда Украины увеличить медальный запас лежала на батутисте Николае Просторов. Но он в полуфинале показал лишь 12-й результат. В финал проходили топ-8.

Плавание

Представитель Украины на дистанции 50 метров вольным стилем Владислав Бухов не смог пробиться в финал соревнований. Ему не хватило 0,05 секунды для того, чтобы пробиться в финальный заплыв.

Теннис

Серб Новак Джокович остался без медалей Олимпиады в Токио. При этом он сегодня мог получить сразу две "бронзы" - в индивидуальном разряде и миксте. Однако в первом матче первая ракетка мира уступил испанцу Пабло Корреньо-Бусте. После этого матча он должен был сразу играть финал микста, но снялся с соревнований. Официально - у него травма плеча. Но еще в полуфиналах Джоко был достаточно эмоциональным, бросая ракету и ругаясь с тренером сербской команды.

Футбол

Сегодня определились полуфиналисты футбольного мужского турнира. Испания в экстра-тайме смогла одолеть Кот-д'Ивуар - 5:2. Япония по пенальти смогла одолеть Новую Зеландию 4:2 (0:0 основное время). Бразилия минимально обыграла Египет - 1:0. А Мексика в результативном матче обыграла Южную Корею - 6:3. Полуфиналы пройдут 3 августа, между собой встретятся:

Мексика - Бразилия

Япония - Испания

Легкая атлетика

В квалификации в беге на дистанции 400 метров с барьерами за путевку в полуфинал боролись сразу три украинки - Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко. Первые две сумели пробиться в полуфиналы и лишь Мария Миколенко не квалифицировалась. Причем Анна Рыжикова показал третий среди всех полуфиналистов, победив в своем забеге - 54.56. Полуфиналы состоятся 2 августа.

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Таким образом после 31 июля у Украины в активе пять бронзовых медалей. Наша страна занимает 65-е место в медальном рейтинге. При этом Украина занимает 20-е место по общему количеству медалей.