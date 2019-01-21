Свитолина претендует на звание первой ракетки мира по итогам Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

В Мельбурне продолжается борьба не только за титул

После завершения матчей четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) осталось четыре теннисистки, одна из которых может покинуть Мельбурн в статусе первой ракетки мира. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

На первую строчку мирового рейтинга претендуют Петра Квитова, Наоми Осака, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.

Для того, чтобы украинка возглавила рейтинг ей достаточно выйти в финал турнира в Мельбурне. Лишь в случае если против нее будет играть Квитова Свитолина обязана побеждать. Победа на турнире гарантирует украинке первую строчку.

Напомним, что ранее сегодня нынешний лидер рейтинга Симона Халеп потерпела поражение от Серены Уильямс.

Стоит отметить, что Халеп имеет шансы сохранить первое место в том случае, если Свитолина проиграет в полуфинале Уильямс, а Квитова не выиграет свой четвертьфинал у Барти.

На прошлогоднем Australian Open первой ракетке Украины необходимо было дойти до полуфинала, чтобы иметь возможность занять первую строчку в мировом рейтинге.