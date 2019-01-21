Світоліна претендує на звання першої ракетки світу за підсумками Australian Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

У Мельбурні триває боротьба не тільки за титул

Після завершення матчів четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open-2019) залишилося чотири тенісистки, одна з яких може покинути Мельбурн в статусі першої ракетки світу. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

На першу сходинку світового рейтингу претендують Петра Квітова, Наомі Осака, Кароліна Плішкова і Еліна Світоліна.

Для того, щоб українка очолила рейтинг їй досить вийти в фінал турніру в Мельбурні. Лише в разі якщо проти неї буде грати Квітова Світоліна зобов'язана перемагати. Перемога на турнірі гарантує українці першу сходинку.

Нагадаємо, що раніше сьогодні нинішній лідер рейтингу Симона Халеп зазнала поразки від Серени Вільямс.

Варто зазначити, що Халеп має шанси зберегти перше місце в тому випадку, якщо Світоліна програє в півфіналі Вільямс, а Квітова не виграє свій чвертьфінал у Барті.

На минулорічному Australian Open першій ракетці України необхідно було дійти до півфіналу, щоб мати можливість посісти першу сходинку в світовому рейтингу.