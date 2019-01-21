Серена Уильямс победила первую ракетку мира на Australian Open

Фото: Серена Уильямс (twitter.com/AustralianOpen)

Американская теннисистка семь раз побеждала в Мельбурне

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

23-кратная победительница турниров Grand Slam одолела первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии - 6:1, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

В следующем круге Серена сыграет против чешки Каролины Плишковой (WTA 7).

Отметим, что для американки этот четвертьфинал в Мельбурне станет 11 в карьере. При этом Уильямс семь раз выигрывала Australian Open, последний раз - в 2017 году.

Напомним, что в четвертьфинал турнира также вышла украинка Элина Свитолина, которой сыграет против четвертой ракетки мира Наоми Осаки из Японии.