Світоліна повернулася в топ-100 світового тенісу за два місяці після декрету

Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна. Вона піднялася вгору на одну позицію та замкнула топ-25.

Невеликий прогрес продемонструвала і Марта Костюк. Із результатом +4 сходинки вона опинилася на 35-му місці. Досвідчена Леся Цуренко, яка сенсаційно дійшла до 1/8 фіналу French Open, злетіла на 21 позицію вгору та посідає 45-те місце.

Прогрес на понад 100 сходинок завдяки виходу в чвертьфінал "Ролан Гарроса" вдався Світоліній. 28-річна українка, яка восени стала матір'ю і повернулася на корт у квітні, піднялася вже на 73-тє місце. В активі колишньої третьої ракетки світу 797 рейтингових очок. На попередніх рубежах втрималася Катерина Байндль (83-тя позиція).

Лідером же рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка виграла третій Відкритий чемпіонат Франції за 4 роки та не підпустила головних конкуренток у турі. Другою залишилася Аріна Сабаленко з Білорусі, а на третю сходинку піднялася казашка Єлена Рибакіна.