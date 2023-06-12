Свитолина вернулась в топ-100 мирового тенниса через два месяца после декрета

Первой ракеткой Украины осталась Ангелина Калинина. Она поднялась вверх на одну позицию и замкнула топ-25.

Небольшой прогресс продемонстрировала и Марта Костюк. С результатом +4 строчки она оказалась на 35-м месте. Опытная Леся Цуренко, сенсационно дошедшая до 1/8 финала French Open, взлетела на 21 позицию вверх и занимает 45-е место.

Прогресс на свыше 100 ступенек благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гарроса" удался Свитолиной. 28-летняя украинка, которая осенью стала матерью и вернулась на корт в апреле, поднялась уже на 73-е место. В активе бывшей третьей ракетки мира 797 рейтинговых очков. На предыдущих рубежах удержалась Екатерина Байндль (83-я позиция).

Лидером же рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Польская теннисистка выиграла третий открытый чемпионат Франции за 4 года и не подпустила главных конкуренток в туре. Второй осталась Арина Соболенко из Беларуси, а на третье место поднялась казашка Елена Рыбакина.