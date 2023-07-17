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Світоліна повернула статус першої ракетки України, три співвітчизниці в топ-50

Фото: Еліна Світоліна дійшла до 1/2 фіналу на Вімблдоні-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найтитулованіша українка в історії Еліна Світоліна увірвалася до першої тридцятки рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) завдяки виходу в півфінал Вімблдонського турніру-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

28-річна спортсменка стала першою ракеткою України, обійшовши Ангеліну Калініну. Світоліна в оновленій класифікації піднялася на 27-ме місце.

З часу оприлюднення попереднього рейтингу вітчизняна тенісистка досягла значного прогресу. Вона набрала 1578 рейтингових очок і здолала в класифікації 49 сходинок вгору. Посприяв Світоліній вдалий виступ на Вімблдоні, де вона вибила Вінус Вільямс, Мертенс, Кенін, Азаренку та Свьонтек.

Натомість Калініна втратила дві позиції через посередній виступ на трав'яному мейджорі. Уродженка Нової Каховки вилетіла в другому колі змагань від канадки Андреєску. До третього раунду престижного турніру дійшла Марта Костюк. Як наслідок, молода українка піднялася на 35-те місце.

Відразу на 14 позицій вгору злетіла Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка дійшла до 1/8 фіналу Вімблдона, де поступилася четвертій ракетці світу Пегулі. Українка набрала 1122 залікових балів (46-та позиція). Замкнула топ-100 Катерина Байндль (-15 сходинок).

Лідером класифікації WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька зберегла звання найсильнішої тенісистки планети від посягань Аріни Сабаленко з Білорусі. Третьою залишилася представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Сенсаційна тріумфаторка Вімблдонського турніру Маркета Вондроушова (Чехія) піднялася на 32 позиції та стала десятою.

Нагадаємо, раніше Вондроушова здолала Жабер у фіналі Вімблдона за два сети.

До слова, українка Людмила Кіченок здобула титул на Вімблдоні-2023 у змішаному розряді.

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