Свитолина потеряет место в топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации. Об этом пишет Sport.ua.

Это стало следствием раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине, где она была лидером посева и главной фавориткой соревнований. Элина сенсационно уступила в четвертьфинале 84 ракетке мира Нао Хибино из Японии. Матч длился 79 минут и закончился со счетом 4:6, 2:6.

Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинал турнира в Дохе (185), вместо этого ей будет засчитаны 60 очков, заработанных в Хуахине. Из-за этого Элину обойдут швейцарка Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску из Канады.

На следующей неделе Свитолина заявлена на соревнования серии Premier в Дубае, жеребьевка состоится 15 февраля. В прошлом году она не смогла защитить титул на турнире.

Напомним, команда Японии стала соперником женской сборной Украины по теннису в Кубке Федерации.