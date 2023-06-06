Світоліна поступилася білорусці Сабаленко в чвертьфіналі "Ролан Гарроса"

Прикрою поразкою для української тенісистки Еліни Світоліної завершився принциповий чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Франції проти Аріни Сабаленко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, 1/4 фіналу, жінки
Світоліна – Сабаленко – 0:2 (4:6, 4:6)
Розпочали суперниці консервативно. І Світоліна, і Сабаленко зосередилися на власних подачах, а ось на "чужих" намагалися чинити максимальний спротив. Рівна грала тривала впродовж восьми геймів, тож ціна помилки зросла.
Українка на власній подачі в дев'ятому геймі припустилася кількох огріхів і дозволила Сабаленко оформити брейк. Стратегічною перевагою білоруська тенісистка скористалася миттєво, закривши сет на власній подачі.
Та боротьба лише розпочалася. Другу партію Світоліна розпочала вдало – відіграла брейк-пойнт опонентки в стартовому геймі, що тривав майже 10 хвилин, а потім взяла подачу білоруски в наступному. Утім, серія помилок української тенісистки, зокрема і подвійних, дозволили Сабаленко відносно швидко перевернути гру.
З двома брейками та виграла чотири гейми поспіль і цілком могла дозволити собі повернути фокус на власні подачі. Так і сталося. Наприклад, дев'ятий гейм Світоліна взагалі взяла "під нуль". А от у наступному білоруска з другої спроби реалізувала матч-пойнт і вийшла в півфінал.
До слова, напередодні Цуренко знялася з French Open-2023 посеред матчу проти Свьонтек.
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