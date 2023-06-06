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Свитолина уступила белоруске Соболенко в четвертьфинале "Ролан Гарроса"

Фото: Элина Свитолина проиграла в 1/4 финала в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Досадным поражением для украинской теннисистки Элины Свитолиной завершился принципиальный четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции против Арины Соболенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Свитолина – Соболенко – 0:2 (4:6, 4:6)

Начали соперницы консервативно. И Свитолина, и Соболенко сосредоточились на собственных подачах, а вот на "чужих" пытались оказать максимальное сопротивление. Равная играла продолжалась на протяжении восьми геймов, поэтому цена ошибки выросла.

Украинка на собственной подаче в девятом гейме допустила несколько огрехов и позволила Соболенко оформить брейк. Стратегическим преимуществом белорусская теннисистка воспользовалась мгновенно, закрыв сет на собственной подаче.

Но борьба только началась. Вторую партию Свитолина начала удачно – отыграла брейк-пойнт оппонентки в стартовом гейме, длившемся почти 10 минут, а затем взяла подачу белоруски в следующем. Впрочем, серия ошибок украинской теннисистки, в том числе двойных, позволили Соболенко относительно быстро перевернуть игру.

С двумя брейками она выиграла четыре гейма подряд и вполне могла позволить себе вернуть фокус на собственные подачи. Так и вышло. Например, девятый гейм Свитолина вообще взяла "под ноль". А вот в следующем белоруска со второй попытки реализовала матч-пойнт и вышла в полуфинал.

К слову, накануне Цуренко снялась с French Open-2023 посреди матча против Свентек.

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ТеннисЭлина Свитолина