Свитолина покидает турнир WTA в Дубае после первого круга

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Дубае. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

В матче первого круга украинка разгромно проиграла американке Дженнифер Брейди - 2:6 1:6. Теннисистки провели на корте один час.

Это вторая победа Брейди, которая находится на 52 позиции в рейтинге WTA, над соперницей из топ-10 в сезоне. В январе американка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на соревнованиях в Брисбене.

Свитолина же впервые за все годы участия в турнире проиграла в матче первого круга. Украинка дебютировала на соревнованиях в 2014 году, дойдя на турнире до второго круга. Она выигрывала турнир в 2017 и 2018, а в прошлом году дошла до полуфинала.

Напомним, Элина Свитолина после поражения в четвертьфинале турнира в Хуахине (Таиланд) потеряла две строчки в рейтинге WTA.

Со следующей недели она опустится на седьмое место в мировой классификации.

На турнире в Дубае также принимает участие вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Она позже сегодня проведет свой поединок первого круга против россиянки Вероники Кудерметовой.