Свитолина опустилась на шестое место в рейтинге WTA

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Цуренко поднялась на три позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла две строчки в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Элина Свитолина после поражения в четвертьфинале турнира в Хуахине (Таиланд) опустилась на шестую строчку, пропустив вперед швейцарку Белинду Бенчич (4 место) и канадку Бьянку Андрееску (5 позиция).

В первой десятке, помимо потери мест украинки, больше изменений не было. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, следом за ней идут румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова.

Прогресс среди украинок в списке мировой классификации смогла показать лишь Леся Цуренко. Благодаря выходу в финал турнира ITF в Каире (Египет) украинка добавила три позиции и теперь занимает 126 место.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская осталась на 26 позиции, а Катерина Козлова и Катарина Завацкая синхронно опустились на два места и теперь занимают 89 и 105 строчки соответственно.

На текущей неделе (17-23 февраля) состоится турнир WTA Premier в Дубае (ОАЭ), где в основной сетке выступят две украинки - Свитолина и Ястремская. Действующей чемпионкой является Белинда Бенчич.