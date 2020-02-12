Свитолина с победы стартовала в одиночной сетке турнира WTA в Таиланде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Четвертая ракетка мира взяла верх над Бибиане Схофс (WTA 195) из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.

Во втором круге украинка встретится с австралийкой Сторм Сандерс (WTA 319), которая прошла в основную сетку через квалификацию.

Накануне украинка проиграла в первом круге парного разряда турнира в Хуахине. Свитолина в тандеме с Кван Яу Нг (Гонконг) уступила китайско-нидердандской паре Синьюнь Хань и Бибиане Скуфс - 6:7, 2:6.

Напомним, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире в Хуахине, где в прошлом году стала чемпионкой.