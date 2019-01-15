Світоліна з впевненої перемоги стартувала на Australian Open

Українка записала в свій актив першу перемогу в сезоні
Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на першому в сезоні турнірі Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.
Спорсментка пробилася до другого раунду змагань, здолавши в стартовому колі представницю Швейцарії Вікторії Голубич - 6:1, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 1 хвилину.
61 minutes— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019
That's all it takes @ElinaSvitolina to reach her 6th #AusOpen 2R, def. Viktorija Golubic 6-1 6-2.#GameSetMatch pic.twitter.com/4wPqMjQdWe
У наступному колі Світоліна зіграє з переможницею протистояння між українкою Катериною Козловою (97 WTA) та Вікторією Кужмовою зі Словаччини (46 WTA).
.@ElinaSvitolina seals the straight set victory over Golubic in the @AustralianOpen first round! ----> https://t.co/mQsUPQI020 pic.twitter.com/lcM2w3jInl— WTA (@WTA) January 15, 2019
Минулого року на кортах в Мельбурні вже відбулося одне українське дербі: в третьому раунді Еліна Світоліна обіграла Марту Костюк.
Всього для Еліни це сьомий AO в кар'єрі. Її належить найкращий результат на Australian Open серед українок в одиночному розряді - чвертьфінал (в 2018 році).
Нагадаємо, напередодні до другого кола турніру в Мельбурні пробилася Леся Цуренко.
Діючою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії є датчанка Кароліна Возняцкі. Змагання завершаться 27 січня.