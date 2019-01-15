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Світоліна з впевненої перемоги стартувала на Australian Open

Новини » Спорт    15.01.2019 - 09:46
Світоліна з впевненої перемоги стартувала на Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка записала в свій актив першу перемогу в сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на першому в сезоні турнірі Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

Спорсментка пробилася до другого раунду змагань, здолавши в стартовому колі представницю Швейцарії Вікторії Голубич - 6:1, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 1 хвилину.

У наступному колі Світоліна зіграє з переможницею протистояння між українкою Катериною Козловою (97 WTA) та Вікторією Кужмовою зі Словаччини (46 WTA).

Минулого року на кортах в Мельбурні вже відбулося одне українське дербі: в третьому раунді Еліна Світоліна обіграла Марту Костюк.

Всього для Еліни це сьомий AO в кар'єрі. Її належить найкращий результат на Australian Open серед українок в одиночному розряді - чвертьфінал (в 2018 році).

Нагадаємо, напередодні до другого кола турніру в Мельбурні пробилася Леся Цуренко.

Діючою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії є датчанка Кароліна Возняцкі. Змагання завершаться 27 січня.

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